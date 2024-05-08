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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanı Külliyesinde basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede, Wirtu'ya Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Wirtu'ya, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya Güncel Haberler

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