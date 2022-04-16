Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eser ve hizmet siyasetimizin en somut ve en iftihar verici örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir"
AA - Güncel
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer - Kumluca Yolu "Phaselis Tüneli" açılış töreni'ne Dolmabahçe çalışma ofisinden canlı bağlantı yoluyla katıldı.
KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer - Kumluca Yolu "Phaselis Tüneli" açılış töreni'ne Dolmabahçe çalışma ofisinden canlı bağlantı yoluyla katıldı.