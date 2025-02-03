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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu: (1)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almaları, ülkemizin istikbal ve istiklali açısından vazgeçilmezdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almaları, ülkemizin istikbal ve istiklali açısından vazgeçilmezdir." dedi.

Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin öğrenciler ile öğretmenlere başarılar getirmesi temennisinde bulundu.

Hatıraları daima kalplerde yaşatılan şehit Şenay Aybüke Yalçın, şehit Necmettin Yılmaz ve tüm şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, büyük emekler veren, hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin İstanbul'a öğrenciler ve öğretmenler için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada eğitim alacak gençlerin gelecekte çok önemli roller üstleneceklerine, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son derece faydalı vazifeler ifa edeceklerine yürekten inandığını belirterek, "Liselerin, uygulama okullarının ve bilim sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde 1000 kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve suni çimli 2 futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz"

Tüm bunların yanında külliyede bilim sanat merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açacaklarını vurgulayan Erdoğan, böylelikle eğitimden bilime, sanattan spora, kültürden teknolojiye tam tekmil eğitim ve öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Erdoğan, 20 Ocak 2023'te temelini bizzat atarak inşa sürecini çok yakından takip ettiğini dile getirerek, böyle bir kampüsün bugün açılışını yapmanın kendisi için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayın, her eser sahibini anlatır. Bizlere, ülkemize ve gençlere böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabb'imize sonsuz hamd, desteklerini 22 yıldır bizden esirgemeyen necip milletimize de kalpten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Allah ömür verdikçe, milletin desteği ve duası da olduğu müddetçe eserlere yenilerini eklemeye devam edeceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geleceğimizi emanet ettiğimiz, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almaları, ülkemizin istikbal ve istiklali açısından vazgeçilmezdir. İçinde bulunduğu zamanı, mekanı ve şartları, tüm yönleriyle kavrayan, imkan ve kabiliyetlerini iyi kullanan, sahip olduğu birikimle geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi bizim temel önceliğimizdir. 22 yılı aşan iktidarlarımız boyunca eğitim ve öğretim, üzerinde titizlikle durduğumuz alanların hep en başında gelmiştir."

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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