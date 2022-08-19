Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esenler'de)Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz.
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esenler'de)Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Esenler'de)Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Yıl sonuna kadar 4 bin 941'e çıkarıyoruz."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel