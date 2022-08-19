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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esenler'de)Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Esenler'de)Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esenler'de)Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Esenler'de)Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Yıl sonuna kadar 4 bin 941'e çıkarıyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Esenler Güncel Haberler

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