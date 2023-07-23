Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında Milli Mücadele'nin kahramanlarını rahmetle anarak vatanın bölünmezliğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel