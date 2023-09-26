- Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutması ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz"

NAHÇİVAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine değinerek, " Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutması ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da Iğdır- Nahçıvan doğalgaz boru hattı temel atma töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'yi Türk dünyasına bağlayan Nahçıvan'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "2008 yılındaki son ziyaretimden bu yana Nahçıvan'ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettim. Nahcivan'ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Azerbaycan'ın umum milli lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100'üncü yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumdadır. 'Tek millet iki devlet' şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve işbirliğimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

" Nahçıvan, büyük bir potansiyel barındırıyor"

Erdoğan, Aliyev ile imzaladığı Şuşa Beyannamesi'ni iki devlet arasındaki ilişkileri müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktası olarak tanımlarken, " Nahçıvan, tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan'la ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkanına kavuşacağız" dedi. Hazar geçişli uluslararası doğu-batı-orta koridorun öneminin koronavirüs salgını ve bölgede yaşanan savaşların ardından çok daha iyi anlaşıldığını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars-Nahçıvan demiryolu projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili anlaşmaların imzalandığını belirterek, "Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk" şeklinde konuştu. Azerbaycan halkına 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına verdikleri güçlü destek için teşekkür eden Erdoğan, "Varını, yoğunu otomobilinin üzerine yükleyip milletimize yardım etmek için yola koyulan kardeşlerimizin samimiyetini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

"Operasyonun kısa bir süre içerisinde başarıyla tamamlanması iftihar vesilesi"

Modernizasyonu gerçekleştirilen askeri bakım ve onarım fabrikasının açılışının yapılacağını sözlerine ekleyen Cumhurhurbaşkanı Erdoğan, "Bu proje de savunma-sanayi iş birliğimize ciddi katkılar sunacaktır" dedi. Bölgedeki kritik gelişmelere değinen Erdoğan, "Azerbaycan 2'inci Karabağ Savaşı'nın ardından geçen 3 yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir anti terör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türk milletinin adalet ve merhametini tüm dünyaya göstermişlerdir"

Nahçıvanlı şair Hüseyin Cavit'in bir duasından bahseden Erdoğan, "Nahçıvan'ın Mümtaz Şairi Mehmet Akif'in yol ve dava arkadaşı merhum Hüseyin Cavid'in bir asır önce yaptığı şu duasının kabul olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadık. 'Her beladan esirge yurdumuzu, kamuran eyle şanlı ordumuzu'. Muzaffer Azerbaycan ordusunu, gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir" şeklinde konuştu.

"Barışın kaybedeni olmaz"

Karabağ'da elde edilen zaferle bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açıldığını kaydeden Erdoğan, "Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir" dedi.