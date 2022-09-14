Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel