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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Ermenistan Güncel Haberler

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