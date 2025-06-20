Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Görüşme, Türkiye ve Ermenistan ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki liderin buluşması, bölgedeki barış ve istikrar için atılacak adımları gündeme getirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel