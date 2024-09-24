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Erdoğan ve Paşinyan New York'ta Görüştü

Erdoğan ve Paşinyan New York'ta Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşme, Erdoğan'ın Türkevi'nde gerçekleşti. Bu önemli buluşma, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler açısından dikkat çekiyor.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrindeki Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Türkevi'nde bir araya geldi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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