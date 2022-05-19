Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague'de finale yükselmesini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague'de finale yükselmesini tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen Anadolu Efes'e başarılar diledi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel