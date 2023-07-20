Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ercan Havalimanı) Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ercan Havalimanı) Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ercan Havalimanı) Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir."
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel