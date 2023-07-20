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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ercan Havalimanı) Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ercan Havalimanı) Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ercan Havalimanı) Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir."

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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