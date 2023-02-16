Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ENKAZDAN 248 SAAT SONRA KURTARILAN ALEYNA ÖLMEZ'İN AİLESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz' dileğinde bulundu.

Aleyna Ölmez'in bundan böyle teyzesi Güler Duman'a emanet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız' ifadesini kullandı.

Ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu halkında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna'nın durumunun iyi olduğunu öğrenmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz' diye konuştu.

Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgililere teşekkür etti. (DHA)

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Güler Duman Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title