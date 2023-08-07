Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan sözlerine, Kocaeli Derince Limanı mevkiinde TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı ve Kocaelili vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Cumhuriyetin ikinci asrının ' Türkiye Yüzyılı' olmasının önünde hiçbir mani görmediklerini söyleyen Erdoğan, "Hükümet olarak bu kutlu yürüyüşe liderlik edecek iradeye, vizyona, tecrübeye, hazırlığa, enerjiye sahibiz. Devlet olarak bu hedefi gerçekleştirecek altyapıya ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Geçmişteki tüm kayıplarımızın gerisinde tefrika, tüm kazanımlarımızın altında birlik beraberlik olduğunun bilincindeyiz. Nitekim ülke ve millet olarak ne zaman atağa kalksak hemen milli birliğimize, toprak bütünlüğümüz, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Son 10 yıldır aynı oyunun aynı kirli tuzakların sayısız örneğini hep beraber yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar nice saldırıyı akamete uğrattık. Hamd olsun milletimiz geçmişten çıkardığı dersler sayesinde, adım adım Türkiye Yüzyılı'nın temellerini atmış, duvarlarını yükseltmiş, çatısını çatmıştır" diye konuştu.