Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız." AA / Mümin Altaş - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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