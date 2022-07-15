Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız."

AA / Mümin Altaş - Güncel

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