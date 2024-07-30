Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Erdoğan ve Subianto, Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde gazetecilere poz verirken, karşılamada Türk devletlerini temsil eden bayrakları taşıyan bir tören mangası da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Karşılamada, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakları taşıyan tören mangası da yer aldı.