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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere Endonezya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere Endonezya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'dan ayrıldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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