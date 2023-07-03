Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona ermesini diliyoruz.