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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona ermesini diliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona ermesini diliyoruz."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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