Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak (3)

'MUHARREM İNCE' YORUMU: DOĞRUSU ÜZÜLDÜM

'MİLLET SİZE ÜLKESİNİ TESLİM ETMEZ'

'GEREKİRSE DÜNYAYI YERLE BİR EDERİZ'

'SEÇİMLERDE ÇİRKİNLEŞMEYE KARŞIYIZ'

'GENÇLERİMİZİ ASLA ARKA BAHÇEMİZ OLARAK GÖRMEDİK'

"Bizim öğrencilik yıllarımızda maalesef bu tür kitaplar yoktu. Tekstil kağıtları vardı ve bu tekstil kağıtlarıyla okuduk. Ama biz dedik ki; 'Yavrularımıza aynı sıkıntıyı biz yaşatmayacağız'. Onun için kuşe kağıt kitapları sıraların üzerine koyduk. Yardımcı ders kitaplarını da koyduk. ve daha ileri gidiyorum; 76 üniversite vardı ve biz bu 76 üniversiteyi 208'e çıkardık. Şu anda üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Bunları yapan biziz. Hastaneler; Ankara'mızda şu anda işte 2 tane dev hastanemiz var. Her ikisinin oda sayısına baktığınız zaman 4 bin küsur oda sayısı. Memnun musunuz şehir hastanelerinden? Bay Bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? O hastanelerde ölenler rehin kalıyordu rehin? Bay Bay Kemal senin gidecek yerin yok. Bakalım hesabını nasıl vereceksin? Şehirlerimize bakıyorlar; daha güzelini, daha modernini hayal edebiliyorlar. Bu hayatın her alanında geçerli. Gençlerimiz iyi ki de böyle yapıyor. Biz gençlerimizden işte tüm bu hayalleri birlikte gerçekleştirmek için destek istiyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli yurtlar yaptık. Modern yurtlar yaptık. Gençlerimizi asla kendi arka bahçemiz olarak görmedik. Gençlerimizi asla popülist söylemlerle sosyal medya kampanyalarıyla yönlendirilebilecek sıradan bireyler olarak görmedik. Tam tersine gençlerimizin 'kökü mazide olan ati' anlayışıyla bizden aldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklarından emin olduk. Şimdi de onların zamanlarının misafiri olduğumuzun bilinciyle kendilerine Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etme teklifinde bulunuyoruz. Yeter ki gençlerimiz kendilerini kısır ideolojik tartışmaların, hayat biçimi dağıtmalarının içine hapsetmesinler. Ufuklarını hep açık tutsunlar. İşte o zaman önümüzdeki aydınlık yarınlara doğru hep beraber daha emin adımlarla yürüyeceğiz."