Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı (2)

'TÜM EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesapından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın müjdesini paylaştığı üzere en düşük emekli aylığı 7 bin 500...

'TÜM EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesapından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın müjdesini paylaştığı üzere en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Tüm emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeğin ve emeklinin yanında. En düşük emekli maaşını 7500 TL'ye yükseltiyoruz" dedi.

ANKARA, -