Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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