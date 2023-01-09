Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz."
Kaynak: AA / Güncel