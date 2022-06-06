Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır" AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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