Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine...

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır"

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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