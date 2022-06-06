Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine...
AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır"
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel