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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor, ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor, ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor, ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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