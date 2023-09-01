Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık 'Milli Teknoloji Hamlesi' var, 'TEKNOFEST kuşağı' var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST alanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, festivale olan ilginin her geçen yıl katlanarak arttığını belirterek, "TEKNOFEST'e gösterilen ilgi, bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST, benim adeta evladım gibidir. Bundan 6 yıl önce, 2017 yılında bir kucağıma torumum Aybüke'yi, diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum içindeki TEKNOFEST'i alma bahtiyarlığını yaşadım. Hem torunumun hem de 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin sembolü haline gelen bu güzel festivalin büyümesine, gelişmesine bizzat şahitlik ettim. Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'ine, ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte, bu tablo 'Türkiye Yüzyılı' tablosudur" diye konuştu.

30 Ağustos'ta seçilen '100'üncü Yıl Marşı'ndan mısralar okuyarak sözlerine devam eden Erdoğan, "Şartların en zor olduğu anlarda, kimseye boyun eğmeyen bu milleti damarlarında dolaşan özgürlük tutkusunu anlamak isteyen, gelsin burada sizlere baksın. Torunlarıma, cümle evlatlarımıza, bilhassa da bugün buradaki siz TEKNOFEST katılımcılarına baktığımda, Türkiye'nin geleceğini görüyorum" dedi.

'YAN GELİP YATMAKLA OLACAK İŞ DEĞİLDİR'

Erdoğan, ecdadın bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla yoğurarak verdiği mücadelenin sırrının, ülkenin de devletin de sahibinin millet olduğu hakikatinde gizli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Unvanı, adı, sanı ne olursa osun; devleti yönetmek, ülkeyi kalkındırmak, halka hizmet etmek için başa geçenlerin tek vazifesi sadece millet adına bu sorumluluğu yerine getirmekten ibarettir. Her kim aksini iddia ederse, emin olun bu ülkeyle ve bu vatan topraklarıyla başka emelleri vardır. Onlar, bu milletin can düşmanlarıdır. Ama vatana sahip çıkmak, millete layık olmak hamasetle, boş lakırdı ile hele hele yan gelip yatmakla olacak iş değildir. Onun için ne diyorum; 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Şairin diliyle; 'Allah'a dayandım diye sert çıkma yataktan, manayı tevekkül bu mudur hey gidi nadan. Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu. Üç kıtada yer yer kanayan izleri şahit. Dinlenmedi bir gün o büyük nesli mücahit.' Durmadan, dinlenmeden çalışacağız ki hem ecdada layık olabilelim, hem bugünü kurtarabilelim hem de geleceğimize sahip çıkabilelim."

Alandaki gençlere seslenen Erdoğan, "Sizler günümüzün Cezeri'si, Harezmi'si, İbn-i Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşçu'su, Hezarfen Çelebi'si, Katip Çelebi'si olacaksınız ki istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere fırsat vermeyelim. Bizler de Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların, Şakir Zümre'lerin, Nuri Killigil'lerin akıbetine uğramayasınız diye kuvveden fiile her safhada desteklerimiz ve teşviklerimizle sizlerin yanındayız. Ülkemiz, bir zamanlar rahmetli Cem Karaca'nın 'Tamirci Çırağı' şarkısında dile getirdiği gibi insanımıza 'İşçisin sen işçi kal' denildiği, her alanda önünün kesildiği dönemler yaşadı; ama şimdi sıkıysa 'İşçisin sen işçi kal' de. Diyemezsin, artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var. Artık, İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız var. Bütün onlarla beraber uzaydayız. KAAN'ımızla beraber semalardayız. Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı bu karanlık dönemler artık geride kaldı. Artık 'Milli Teknoloji Hamlesi' var, artık 'TEKNOFEST kuşağı' var, artık maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp da gözünü uzaya diken azimli, birikimli, çalışkan gençlerimiz var" açıklamasında bulundu.