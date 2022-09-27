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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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