Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak." Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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