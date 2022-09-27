Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel