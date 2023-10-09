Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık.

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışmaya fiilen devam eden emeklilerimizi bu ödemenin dışında bırakıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Ekonomi Güncel Haberler

title