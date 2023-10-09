Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emeklilere 5 bin lira ödeme) Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emeklilere 5 bin lira ödeme) Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emeklilere 5 bin lira ödeme) Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz."
Kaynak: AA / Güncel