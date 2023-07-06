Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli maaşları) İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli maaşları) İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli maaşları) İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı."
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel