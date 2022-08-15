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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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