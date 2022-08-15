Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir." Güncel AA / Merve Yıldızalp Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.