Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'daki konteyner kentte incelemelerde bulundu Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile geldiği Elbistan'da yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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