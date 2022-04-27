Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz."
AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz."
AA / Filiz Kınık Öz - Güncel