Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz."

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz."

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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