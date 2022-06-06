Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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