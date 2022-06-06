Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel