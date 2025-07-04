Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ndeki konuşmasında, ekonomi ve ticaretin yanı sıra turizm alanındaki işbirliğinin de teşkilata ayrı bir ödev yüklediğini söyledi.

2025 yılı turizm başkenti Erzurum'da yapılan 6. Turizm Bakanları Toplantısı'nda alınan kararların kendilerine ışık tutacağına inandığını kaydeden Erdoğan, program kapsamında Erzurum'da uluslararası düzeyde birçok önemli etkinliğin başarıyla düzenlendiğini, bunların yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Şuşa'nın 2026 yılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycanlıları tebrik etti.

Bölgede yaşanan gelişmelerin tabiatıyla bu konulara işaret edilmesini gerekli kıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları, bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Gazze'de 57 bine yakın kardeşimizin hayatını kaybettiği mezalimin bir an önce durması için hep beraber daha fazla çalışmalıyız. İran'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu iIk gün kayda geçirdik. Bölgemizin daha büyük bir felakete sürüklenmemesi için yoğun gayret gösterdik. Taraflar arasındaki fiili ateşkesin sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Bu dost meclisimizde bir kez daha şu hususun altını çizmek isterim; İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Doğruları cesaretle söylemeye, zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."

"Suriye'de halkın yıllardır süren mücadelesi neticesinde gelinen aşama, bölge için bir umut ışığıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de halkın yıllardır süren mücadelesi neticesinde gelinen aşamanın, bölge için bir umut ışığı olduğunu aktararak, "Uluslararası toplumun hem mali açıdan desteğini sürdürmesini hem de yeni yönetimle ilişkilerini ilerletmesini kritik dönemde ve önemde görüyoruz. Bir diğer önemli bölge olan Afganistan'da Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistanlı kardeşlerimize bu vesileyle tekrar taziyelerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Teşkilat bünyesinde birlik ve beraberliğe atfedilen değeri bilhassa vurgulamak istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün aramızda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Sayın Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Teşkilatımızın, 2012'den bu yana gözlemci üyemiz olan ve on yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakılan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle dayanışmasını arttırarak sürdüreceğine inanıyorum. Bu doğrultuda Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum."

(Bitti)