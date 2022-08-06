Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnsansız hava araçları) Ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var" - Haberler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnsansız hava araçları) Ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var"

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnsansız hava araçları) Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var."

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Bilişim Vadisi Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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