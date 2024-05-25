Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indirerek milletimizin refahını artırmak önceliğimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi programının önceliğinin enflasyonu tek haneye indirerek milletin refahını artırmak olduğunu belirtti. Geçici rahatlama değil, kalıcı bir düşüş hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek haneye indirerek milletimizin refahını artırmak. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz"