Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi kurmaylarıyla toplantı) Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi kurmaylarıyla toplantı) Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi kurmaylarıyla toplantı) Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel