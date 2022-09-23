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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi kurmaylarıyla toplantı) Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ekonomi kurmaylarıyla toplantı) Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi kurmaylarıyla toplantı) Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi kurmaylarıyla toplantı) Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler

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