Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi kurmaylarıyla toplantı) Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi kurmaylarıyla toplantı) Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız."