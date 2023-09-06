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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekim ayında Meclis'e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekim ayında Meclis'e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekim ayında Meclis'e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacağız"

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

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