Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekim ayında Meclis'e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekim ayında Meclis'e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacağız"