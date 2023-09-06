Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekim ayında Meclis'e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekim ayında Meclis'e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekim ayında Meclis'e sunacağımız 2053 perspektifi ile hazırladığımız 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacağız"
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel