Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT 16'ncı Zirvesi'nde liderler onuruna verilen yemeğe katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne iştirak eden liderlerin onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne iştirak eden liderlerin onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde verilen yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Güncel