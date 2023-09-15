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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim meselesinde, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm paydaşların yapıcı eleştirilerine açığız. Fikri olan paylaşsın, tenkidi...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim meselesinde, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm paydaşların yapıcı eleştirilerine açığız. Fikri olan paylaşsın, tenkidi olan iletsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim meselesinde, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm paydaşların yapıcı eleştirilerine açığız. Fikri olan paylaşsın, tenkidi olan iletsin."

Kaynak: AA / Güncel

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