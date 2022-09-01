Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir" Güncel Kaynak: AA / Selma Kasap Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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