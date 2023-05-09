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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından endişe duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından endişe duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sudan Güncel Haberler

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