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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Akdeniz Ege Güncel Haberler

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