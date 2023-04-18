Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel