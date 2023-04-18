Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Ege Güncel Haberler

title