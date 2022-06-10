Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de...

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Yunanistan Efes Güncel Haberler

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