Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel