Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk takımlarının CEV Kupası başarılarını kutladı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel