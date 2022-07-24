Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ebru Gündeş'e taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak, annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak, annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Güncel Haberler

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