Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(e-Ticaret Kanunu) Meclis'te methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla AYM'ye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(e-Ticaret Kanunu) Meclis'te methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla AYM'ye götürmesini takdirinize bırakıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(e-Ticaret Kanunu) Meclis'te methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla AYM'ye götürmesini takdirinize bırakıyorum."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel