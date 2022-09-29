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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(e-Ticaret Kanunu) Meclis'te methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla AYM'ye...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(e-Ticaret Kanunu) Meclis'te methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla AYM'ye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(e-Ticaret Kanunu) Meclis'te methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla AYM'ye götürmesini takdirinize bırakıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(e-Ticaret Kanunu) Meclis'te methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışarıdan gelen talimatlarla AYM'ye götürmesini takdirinize bırakıyorum."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi Güncel Haberler

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