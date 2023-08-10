Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Valisi'ni değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile valiler kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Düzce Valisi değişti. Yayımlanan kararnameye göre Düzce Valisi Cevdet Atay Şırnak Valiliği'ne atanırken Düzce Valiliğine ise Selçuk Aslan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile valiler kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Düzce Valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve kamuoyunda Valiler Kararnamesi olarak bilinen 357 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kararnameye göre Düzce Valisi Cevdet Atay Şırnak Valiliği'ne atanırken Düzce Valiliğine ise Selçuk Aslan getirildi. - DÜZCE