Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık...
AA - Eda Özdener - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."
AA / Eda Özdener - Güncel