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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı okuyan, Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı okuyan, Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte hedeflere adım adım ilerleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı okuyan, Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte hedeflere adım adım ilerleyeceğiz"

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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