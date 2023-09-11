Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yeni bir gıda, enerji ya da başka krize sürüklenmemesi, daha fazla insan kanı akmaması için istikrarlaştırıcı güç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yeni bir gıda, enerji ya da başka krize sürüklenmemesi, daha fazla insan kanı akmaması için istikrarlaştırıcı güç olarak her masada yer alacağız."